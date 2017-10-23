محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات ونجران وجيزان صنعاء - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وجيزان خلال الساعات الماضية مخلفة تدميراً كبيراً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 16 غارة على محافظة صعدة استهدفت ثمان منها مناطق المليل والامارة و الصوح بمديرية كتاف و خمس غارات مديرية الظاهر ، واستهدفت غارتان منطقة مران في مديرية حيدان و غارة واحدة مديرية باقم .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على منطقتي جربان وعمد بمديرية سنحان و غارة على منطقة الحول في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارتين شمال شرق يختل بمديرية المخا محافظة تعز .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على وادي جارة في جيزان و مثلها على الشرفة في نجران .

سبأ [23/أكتوبر/2017]سبأ