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إرشيفيه
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في تعز
[22/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة السيمن والسلسلة الجبلية بذباب، أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في الصيار والشبكة بالصلو.

وأكد المصدر مصرع اثنين من مرتزقة العدوان في منطقة عصيفرة كما تم قنص ستة آخرين شمال يختل بمديرية المخا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين شمال شرق يختل بمديرية المخا.

سبـأ
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