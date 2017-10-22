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مؤسسة بنيان تنظم الورشة الثانية لمناصرة قضايا الصيادين بالحديدة
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مؤسسة بنيان تنظم الورشة الثانية لمناصرة قضايا الصيادين بالحديدة
[22/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نظمت مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع مؤسسة وسام الحياة للتدريب والتنمية الإنسانية وغرفة الصيادين للطوارئ والتنمية اليوم بمحافظة الحديدة ورشة العمل الثانية الخاصة بمناصرة قضايا الصيادين.

ناقشت الورشة التي شارك فيها مكتبي إعلام المحافظة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ والصندوق الاجتماعي للتنمية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومكتب الصليب الأحمر الدولي ومفوضية اللاجئين ومكتب منظمة الفاو والاوتشا وملتقى الصيادين، محور الإغاثة والإنعاش المبكر والمحور التنموي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصيادين.

وتطرق المشاركون في الورشة إلى أوضاع وهموم الصيادين وما يتعرضون له من ممارسات لا إنسانية في عرض البحر أثناء قيامهم بعملية الصيد من قبل قوات العدوان السعودي الأمريكي ودور الإعلاميين والحقوقيين في مناصرة قضايا الصيادين وأيصال مظلوميتهم إلى العالم.

وأكدت الورشة على ضرورة مساهمة الجميع في التخفيف من النتائج والآثار السلبية التي لحقت بالصيادين وأسر الشهداء والجرحى.

وشدد المشاركون على أهمية دعم الجهات المشاركة في الورشة من منظمات دولية ومحلية لشريحة الصيادين كل في مجال اختصاصه وبما يخفف من معاناة الصيادين وأسرهم من خلال تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء إستهداف العدوان لقراهم وقواربهم .

وأكدت الورشة على أهمية دور الإعلاميين والحقوقيين في مناصرة قضايا الصيادين وبما يسهم في أيقاف الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وكانت مؤسسة بنيان التنموية نظمت الأسبوع الماضي ورشة بمشاركة عدد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين في اطار الإعداد لورشة عمل تضم كافة الجهات المعنية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع لإعداد خطة عمل لمناصرة قضايا الصيادين وتحديد مهام كل جهة تجاه شريحة الصيادين وإيصال مظلوميتهم ورفع الظلم عنهم جراء استمرار العدوان والحصار.

سبـأ
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