محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع القائم بالأعمال الروسي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين صنعاء - سبأ :

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء القائم بأعمال سفارة روسيا الإتحادية لدى اليمن أندرية تشرنوفول.



جرى في اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، علاوة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل إستمرار العدوان السعودي والحصار الخانق للشعب اليمني، والدور الروسي الحيوي إزاء إنهاء العدوان والدفع بالجهود السلمية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في السلام العادل المنسجم مع تضحياته الجسيمة.



وتطرق اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، إلى معاناة الموظفين المتفاقمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وخاصة المعلمات والمعلمين والطبيبات والأطباء بسبب تأخر صرف مرتباتهم رغم وصول مئات المليارات من الأموال المطبوعة في روسيا الاتحادية إلى عدن والمخصصة أصلا لتغطية مرتباتهم، وما يفرضه تنصل حكومة الرياض عن التزامها بدفع مرتبات كافة الموظفين ، على الحكومة الروسية من إعادة النظر وتسليم أجزاء منها لصالح هذه الشريحة الإجتماعية الواسعة.



وعبر رئيس الوزراء عن شكر وتقدير القيادة اليمنية لمواقف روسيا بقيادة الرئيس بوتين تجاه اليمن وشعبه خلال المِحنة الراهنة .. معربا عن تطلعه إلى مساعدة روسيا بتحويل جزء من أموال الشعب اليمني المطبوعة التي يذهب جزء كبير منها لمحاربة الشعب اليمني وتمويل الجماعات الإرهابية .



ولفت إلى الشواهد المؤكدة لذلك وما تم ضبطه من الأموال المطبوعة مع الإرهابيين في البيضاء وميدي وأطراف المخا .



ونوه الدكتور بن حبتور بالدور المشهود لروسيا تجاه السلام العالمي .. مؤكداً أن قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ غير واقعي وجاء لخدمة مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وأصبح جزء من المشكلة ويعيق أي حوار جاد وهو ما أكدته الكثير من مؤسسات ومراكز الأبحاث الدولية.



بدوره أكد القائم بالأعمال الروسي حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن ودعم أي خطوة من شأنها إنهاء مأساة الشعب اليمني .



كما أكد أن هناك معطيات إيجابية من شأنها التخفيف من معاناة موظفي الدولة .. معربا عن تمنياته بحلول السلام الشامل والعادل لكافة أبناء الشعب اليمني في القريب العاجل .

سبـأ [22/أكتوبر/2017]سبـأ