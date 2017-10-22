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محافظ الحديدة يكرم المشاركين في دورة الشهيد الحي الترفيهية
[22/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

كرم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم المشاركين في دورة الشهيد الحي الترفيهية التي نظمتها مديرية آزال بأمانة العاصمة بالتعاون مع مؤسسة الجرحى بمشاركة 50 متدربا.

وفي التكريم الذي حضره وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد .. أشاد المحافظ الهيج بالدور النضالي الذي قدمه الجرحى في الدفاع عن الوطن، والذي لا يقل أهمية ومكانة عن دور شهداء الوطن.

وثمن جهود مديرية آزال بأمانة العاصمة ومؤسسة الجرحى لإقامة هذه الفعالية التي تعكس الإهتمام بالجرحى ودورهم الوطني.

فيما أشار رئيس مؤسسة الجرحى قاسم الحمران إلى أن إقامة الفعالية، يعد أقل ما يمكن عرفانا بدور الجرحى وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأشاد بدور فرع مؤسسة الجرحى بالحديدة وكذا جامعة الحديدة لإقامة هذه الدورة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاحها.

تخلل حفل التكريم قصائد شعرية ومقاطع وثائقية عن الجرحى ودورهم البطولي في الدفاع عن الوطن، وكذا تكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية والهدايا العينية.

سبـأ
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