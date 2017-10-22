رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روما يعود بفوز ثمين من ملعب تورينو وميلان يتعثر مجددا روما -سبأ:

خطف نادي روما فوزا ثمينا من مضيفه تورينو، في اللقاء الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو).



ويدين روما بالفضل في هذا الفوز، للاعبه الصربي ألكسندر كولاروف، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (69).



وارتقى روما بعد هذا الانتصار، إلى المركز الـ18 برصيد 21 نقطة، في جدول ترتيب الكالتشيو مؤقتا، في انتظار إجراء بقية مباريات المرحلة التاسعة.



وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، واصل ميلان نتائجه المخيبة، بتعادله مع ضيفه جنوى من دون أهداف.



ويأتي هذا التعادل بعد خسارة "الروسونيري" في الجولة الماضية "ديربي الغضب"، أمام جاره وغريمه إنتر ميلان (3-2).



وأصبح ميلان، مهددا بفقدان قائده، ليوناردو بونوتشي، أمام يوفنتوس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، بعدما خرج مطرودا في مباراة اليوم، أمام جنوى.



وبهذه النتائج المخيبة، بدأت آمال ميلان تتبدد في احتلال إحدى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على الرغم من أن منافسات الدوري الإيطالي لا زالت في بدايتها.



ويستقر "الروسونيري" حاليا في المركز الـ11برصيد 13 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط كاملة عن يوفنتوس الثالث (آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوربا)، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم، مضيفه أودينيزي ضمن مباريات المرحلة التاسعة.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ