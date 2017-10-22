عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيونغ يانغ تطالب مجلس الأمن بوقف المناورات العدائية الأمريكية نيويورك-سبأ:

طالبت كوريا الشمالية مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف المناورات العدائية الضخمة التي تجريها الولايات المتحدة قرب حدودها.



وقال مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة جا سونغ نام في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم ان”الولايات المتحدة بدأت مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق في شبه الجزيرة الكورية".. واصفا تلك المناورات بالـ"عدوانية الواضحة "من حيث طبيعتها وحجمها.



وأوضح أن الولايات المتحدة حشدت في هذه المناورات البحرية حاملة الطائرات النووية رونالد ريغان وثلاث غواصات نووية بما في ذلك غواصة ميشيغان وأكثر من 40 سفينة حربية ذات أغراض مختلفة وطائرات مقاتلة.



وأشار إلى أن المناورات العسكرية المشتركة الواسعة النطاق ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي بدأت خلال فترة الحرب الباردة وبعد هذه الفترة تجري على نطاق أوسع وأكثر عدوانية وتستخدم فيها وسائل استراتيجية نووية كبيرة عدة مرات في السنة حيث تصبح تهديدا لا لبس فيه للسلام والأمن في العالم.



وطالب جا سونغ نام مجلس الأمن الدولي بطرح مسألة المناورات للمناقشة على نحو عاجل ..مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد مثل كوريا الديمقراطية تعرض للتهديد النووي من الولايات المتحدة بشكل مكثف وبصورة مباشرة ولأمد طويل.



وختم بالقول: “إذا ما تجاهل مجلس الأمن الدولي طلبنا هذه المرة فإنه يتجاهل ليس فقط قضية عادلة بل إنه يظهر بشكل أكثر وضوحا أنه تخلى عن مهمته وثقة المجتمع الدولي به وتحول إلى أداة سياسية لدولة واحدة”.



وتعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر منذ أشهر بسبب التهديدات الأميركية المتواصلة لكوريا الشمالية د بالتوازي مع إجراء واشنطن مناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية ونشرها صواريخ ثاد في كوريا الجنوبية.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ