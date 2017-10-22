محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السفير الصيني: الصين أعدت خارطة طريق لحل القضية اليمنية صنعاء -سبأ:

قال السفير الصيني لدی اليمن تيان تشي، "إن الصين أعدت خارطة طريق لحل القضايا الساخنة بالمنطقة وفي مقدمتها القضية اليمنية".



وأكد تيان تشي في مقالة له بمناسبة إنعقاد المؤتمر العام للحزب الشيوعي في دورته ال19 المنعقد حاليا في العاصمة بكين، أن الصين ستواصل موقفها الموضوعي والعادل نحو إيجاد حل سلمي للقضية اليمنية عبر الحوار، والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.



ولفت إلى استعداد حكومة بلاده توسيع التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة مع اليمن والعمل من أجل تعزيز بناء "الحزام والطريق" بعد الحرب، خاصة في مجالات التواصل الإنساني والبناء الاقتصادي وقدرة الإنتاج والتبادل الثقافي.



وجدد السفير الصيني التأكيد على أن الصين ستواصل بشكل ثابت سياستها الخارجية الملتزمة بمبادئ السلام والتنمية والتعاون والكسب المشترك، والدفع بعملية بناء "الحزام والطريق" كمنبر جديد للتعاون الدولي، لتحقيق التنمية المشتركة.



وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني سيكون له تأثير إيجابي مهم للتنمية في العالم .. موضحا أن الاقتصاد الصيني حافظ على النمو السريع خلال الخمس السنوات الماضية حيث إرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 54 تريليون يوان صيني إلى 80 تريليون يوان صيني، أي بنسبة 30 بالمائة، ما يجعل الصين تبقى في المرتبة الثانية في العالم، وتساهم في التنمية العالمية بنسبة أكثر من 30 بالمائة.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ