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الدفاع والأركان ودائرة التوجيه المعنوي ينعون العقيد الركن عبد المنعم الجابري
[22/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ودائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر وموقع 26 سبتمبر نت ومجلتي الجيش والإيمان العقيد الركن عبد المنعم عبد الله عبد السلام الجابري نائب رئيس تحرير موقع 26 سبتمبر نت وأحد الكوادر والقيادات الإعلامية والصحافة العسكرية الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 48 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في مجال العمل التوجيهي والإعلامي والصحفي للقوات المسلحة.

وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودائرة التوجيه المعنوي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بمناقب الفقيد وسماته وأدواره وجهوده التي بذلها خلال مسيرة حياته في العمل الإعلامي والصحافة العسكرية، حيث كان الفقيد ضابطا وقائدا مثاليا وصحفيا محترفا أثرى العمل الإعلامي والصحافة العسكرية بإبداعاته وترك بصماته الحية في مختلف جوانب العمل الإعلامي والصحافة العسكرية كما يعد الفقيد من مؤسسي موقع 26سبتمبر نت.

وأشار البيان إلى أن الفقيد الجابري كان ضابطا أنموذجا إمتاز بالهدوء والاتزان ومثالا يحتذى به في الأخلاق وحسن تعامله مع رؤسائه وزملائه ومع مرؤوسيه، وكان يحب النظام والإبداع والتطوير دائما ويسعى إلى النجاح ويطمح لتحقيق الأفضل ويحترم ويقدس عمله والمؤسسة التي يعمل في إطارها .. مبينا أن الفقيد كان أيضا على قدر عال من المسئولية في أداء مهامه الوطنية التي كان يؤديها ويتابع إنجازها ليلا ونهارا بمسئولية وروح معنوية عالية.

وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودائرة التوجيه المعنوي أنه برحيل الفقيد خسرت القوات المسلحة والإعلام والصحافة العسكرية قائدا وضابطا وصحفيا عسكريا بارعا قدم عصارة جهده وأسهم بفاعلية في الارتقاء بالعمل الإعلامي والصحافة العسكرية .

ولفت البيان إلى أن إسم الفقيد العقيد الركن عبد المنعم الجابري سيظل محفورا في الذاكرة وستبقى بصماته الخالدة شاهدة على نجاحه وإبداعاته وجهوده الوطنية التي أسهم بها في تطوير الصحافة العسكرية.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر وموقع 26 سبتمبر نت ومجلتي الجيش والإيمان عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأسرة وأهالي وزملاء ومحبي الفقيد وكافة آل الجابري .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمنطقة ذهبان بالعاصمة صنعاء عقب صلاة الظهر يوم غد الاثنين.

سبأ
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