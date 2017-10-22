رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول يخسر ودياً من فريق الإنتاج المصري في معسكره بالقاهرة القاهرة-سبأ:

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مضيفه فريق الإنتاج الحربي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن المعسكر الخارجي للمنتخب المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعدادا لخوض الجولة الخامسة لتصفيات كأس آسيا2019.



إفتتح الإنتاج الحربي التسجيل بهدف المحترف الغاني أبوبكر مهدي، وأدرك المنتخب الوطني التعادل برأسية لاعبه أحمد سعيد، لكن فريق الإنتاج تقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه محمد عصام لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.



وفي الشوط الثاني لم يستغل المنتخب الوطني نقص العدد لفريق الإنتاج بعد أن أشهر حكم المباراة الكرت الأحمر لأحد لاعبيه، وتمكن الإنتاج من تسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعبه عمر السعيد، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء أحرز منها لاعبه مصطفى صلاح الهدف الرابع لأصحاب الأرض.



وفي الدقائق الأخيرة للمباراة تمكن منتخب اليمن من تقليص الفارق حينما سجل مهاجمه وحيد الخياط الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز فريق الإنتاج الحربي المصري برباعية مقابل هدفين.



وتعد مباراة اليوم الأولى للمنتخب الوطني في معسكره الخارجي بالقاهرة والذي بدأ منتصف أكتوبر الجاري استعداداً للمباراة الهامة مع مضيفه منتخب طاجيكستان في 14 نوفمبر القادم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



ويأمل المنتخب الوطني بالفوز في مباراته القادمة أمام طاجيكستان بغية الاقتراب أكثر للتأهل إلى النهائيات، حيث يتساوى كلا المنتخبين في الرصيد بواقع ست نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق المواجهات التي وضعت اليمن في المركز الثاني للمجموعة خلف المتصدر منتخب الفلبين ثمان نقاط، فيما يتذيل منتخب النيبال الترتيب بنقطة وحيدة.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ