محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بجرائم العدوان المحويت -سبأ:

نظمت بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي .



واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور مدير عام المديرية حميد الرضمي وقيادة السلطة المحلية والإعلاميين والعاملين في القطاع الصحي، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني .. داعيا إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته .

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ