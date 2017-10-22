عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بعثة الاتحاد الافريقى تحث على إنهاء تجنيد الأطفال في الصومال مقديشو- سبأ:

دعت بعثة الاتحاد الافريقى لحفظ السلام (أميسوم)الى إنهاء استخدام الاطفال في النزاع المسلح في دولة القرن الإفريقي.



وحث رئيس مجموعة الحماية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين التابعة لأميسوم كريم أديبايو في بيان صدر اليوم الأحد على حماية جميع أطفال الصومال لمنع تورطهم في النزاع المسلح.



وذكر المسؤول الافريقي "إن التدريب الذي اختتمناه أخيرا تدريب وثيق الصلة لأنه يأتى في سياق حرب غير متماثلة حيث ان هناك عناصر من غير الدول ينشطون فى إلحاق دمار أينما يكونوا سواء في الصومال مع حركة الشباب أو في نيجيريا مع بوكو حرام أو في سوريا مع تنظيم داعش، ويستخدمون الأطفال ويقومون بغسيل أمخاخهم من أجل تنفيذ أعمالهم الخسيسة."



وأضاف المسؤول أن التدريب كان ضروريا، حيث ان كل طفل يولد في الصومال معرض لخطر تجنيده كجندى.





سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ