محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال الاستعدادات لتنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال بصنعاء صنعاء-سبأ:

استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة بالمديريات التي تنطلق غدا.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن الحملة تستهدف 226 الف و 427 طفل ما دون سن الخامسة في مركز المحافظة والمديريات موزعين على 147 الف و 761 منزل.



وأشار إلى أن عدد العاملين في الحملة بلغوا 3 آلاف و 970 صحي ومتطوعة و 280 مشرفي الفرق بالإضافة إلى 32 مشرفي المديريات .. داعيا السلطات المحلية وأولياء الأمور للتعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهامهم لضمان إنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود.



الى ذلك، نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء دورات تدريبية للفرق العاملة في تنفيذ الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.



هدفت الدورات التي مولها منظمتي الصحة العالمية واليونسيف تدريب 3 آلاف و 970 صحي ومتطوعة موزعين على 81 فرقة ثابتة و 952 متحركة في مركز المحافظة والمديريات على كيفية تنفيذ حملة التحصين.



وأشار مدير التحصين بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الآنسي إلى أهمية تنظيم الدورات لفرق العمل لضمان انجاح عملية التحصين.



ولفت إلى انه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم دورات تدريبية لعدد الف و 33 متطوعة على كيفية العمل على مسح امراض سوء التغذية والأمراض المزمنة.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ