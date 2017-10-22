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آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:36:54م
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منظمة الصحة تسلم سيارتين إسعاف لمكتب الصحة والمستشفى الجمهوري بصعده
[22/أكتوبر/2017]
صعده-سبأ:
سلمت منظمة الصحة العالمية اليوم سيارتين إسعاف لمكتب الصحة والمستشفى الجمهوري بصعده، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية لهيئة المستشفى الجمهوري، بحضور المحافظة محمد جابر عوض والدكتور عمر صالح رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية باليمن.

وناقش عوض والدكتور عمر صالح في اجتماع ضم وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب ومدير مكتب الصحة العالمية بصعده إلزبيت ليست والدكتور محمد النجار مسؤول الطوارئ بمكتب صعده عدد من المواضيع المتعلقة بأنشطة المنظمة بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى اعتماد دعم إضافي للمستشفى الجمهوري متمثل بزيادة الحوافز للكوادر الطبية العاملة بهيئة المستشفى الجمهوري والعمل على إنشاء محطة أكسيجين جديدة وشبكة إلى العناية المركزة والعمليات.

وفي الإجتماع، أكد المحافظ عوض الحاجة الماسة للتعاون مع السلطة المحلية للنهوض بواقع القطاع الصحي الذي عمل العدوان السعودي منذ الوهلة الأولى لعدوانه على تدمير كافة البنى التحتية من وحدات ومراكز صحية في كافة المديريات

وثمن الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تقديم جزء بسيط للتخفيف من معاناة محافظة صعده المنكوبة ..مبديا استعداد قيادة المحافظة في تسهيل وتذليل كافة الصعوبات في سبيل دعم القطاع الصحي.

من جانبه، أشار رئيس قسم الطوارئ الدكتور عمر صالح إلى أن محافظة صعده تحضا باهتمام خاص من قبل منظمة الصحة العالمية.. مؤكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للمحافظة.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الإله العزي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور صالح قربان.

سبأ
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