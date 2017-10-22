محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المدارس الفائزة بالمسابقات العلمية بمديرية بني حشيش صنعاء -سبأ:

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء بالتعاون مع مكتب التربية بمديرية بني حشيش المدارس الفائزة بالمسابقات العلمية والثقافية والرياضية خلال العام الدراسي الماضي.



وفي التكريم الذي حضره وكيلا محافظة صنعاء شايف عاصم وطالب دحان .. أشار وكيل أول المحافظة حميد عاصم إلى أهمية إقامة الأنشطة المدرسية التي تنمي مهارات وإبداعات الطلاب .



وأكد الحرص على دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء مجلس تربوي وصندوق تكافل خاص بالمعلمين .. مثمنا جهود التربويين وحرصهم على الإستمرار في تقديم رسالتهم التعليمية.



من جانبه أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار بتفاعل السلطة المحلية بمديرية بني حشيش ومجالس الآباء والشخصيات الإجتماعية في دعم العملية التعليمية.



وأكد حرص مكتب التربية بالمحافظة على دعم الأنشطة التربوية لتعزيز قدرات الطلاب وتطوير مواهبهم الإبداعية والعلمية.



وألقيت كلمات من قبل مدير عام الأنشطة بوزارة التربية أحمد فايع وأمين عام محلي بني حشيش إبراهيم الجيلاني ومدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس .. أشارت إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية.



تخلل الحفل الذي تم خلاله تكريم المدارس الفائزة في الأنشطة بالشهادات والجوائز العينية، قصائد شعرية وفقرات إنشادية لزهرات وطالبات مدراس المديرية ومسرحية.



حضر الحفل رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير ومدير مكتب الواجبات بالمحافظة حميد الغولي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ