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السلطات الأسترالية تعتزم تشديد أمن المطارات بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة
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السلطات الأسترالية تعتزم تشديد أمن المطارات بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة
[22/أكتوبر/2017]
سيدني- سبأ:
تعتزم السلطات الأسترالية تشديد أمن المطارات بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة.

ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن مسئولين استراليين، القول: إن استراليا ستقوم بعمليات تفتيش عشوائية للعمال الذين يدخلون إلى مطاراتها مع تعزيز الإجراءات الأمنية بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير البنية التحتية والنقل في بيان له اليوم إن "هذه الإجراءات تعزز الضوابط القائمة لضمان السماح بدخول عمال المطارات وتحديد هوياتهم على نحو ملائم وتدريبهم بشكل مناسب قبل دخول مناطق جوية آمنة".

وأضاف قد يخضعون أيضا لفحوص أمنية خلال قيامهم بواجباتهم.

وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات في يوليو بعدما أحبطت الشرطة خططا لهجوم بقنبلة على رحلة جوية تابعة للإمارات في سيدني.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 رجال في حملات يوم 28 يوليو بعد أن حاول أحدهم قبل ذلك بأيام بمحاولة وضع عبوة ناسفة على الرحلة.

سبأ
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