محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح مشروع وحدة معالجة الحديد في بئر الصعدي بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

افتتح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم، مشروع وحدة معالجة الحديد في بئر الصعدي بمديرية الصافية "M33" التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والذي نفذته شركة اكوا لأنظمة وتكنولوجيا المياه.



يستفيد من مياه البئر ما يقارب 20 الف نسمة ويبلغ عمقه حوالي 700 متر، ويبلغ إنتاج البئر أكثر من الف متر مكعب من المياه ويعمل على مدار 20 ساعة يومياً.



وفي الافتتاح بحضور نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوهانس براور، أكد جمعان أهمية مثل هذه المشاريع المرتبطة بحياة المواطنين والتي تعود بالفائدة عليهم خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان.



وأشار إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية بأمانة العاصمة وكذا المنظمات الدولية ومنها الصليب الاحمر جراء ما خلفه العدوان من معاناة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .. معربا عن امله في مضاعفة دعم الصليب الاحمر لقطاع المياه باعتباره من أهم القطاعات الخدمية للمواطنين وكذا في بقية القطاعات الخدمية الاخرى.



وثمن أمين محلي العاصمة جهود الصليب الاحمر الدولي والدعم الذي يقدمه في مختلف القطاعات الخدمية والذي يسهم في مساندة جهود السلطة المحلية بالأمانة وتخفيف معاناة سكان العاصمة والاستمرار في تقديم الخدمات لهم.



فيما اشاد وكيل قطاع الخدمات بأمانة العاصمة علي السقاف والقائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس، بدعم لجنة الصليب الاحمر لمؤسسة المياه ومساهمتها في استمرار المؤسسة في توفير وضخ مياه الشرب للمواطنين.



وأكدا حرص أمانة العاصمة ومؤسسة المياه التابعة لها على الاستمرار في توفير مياه الشرب لسكان الأمانة وكذا خدمات الصرف الصحي.. مشيرين إلى أهمية تعزيز جوانب والشراكة مع الصليب الاحمر الدولي من خلال إقامة مثل هذه المشاريع الضرورية بأمانة العاصمة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



حضر الافتتاح ممثلو قسم المياه باللجنة الدولية للصليب الاحمر بصنعاء بيير إيف وميشيل براون ومحمد مداغش وعدد من مسئولي امانة العاصمة ومؤسسة المياه بالأمانة.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ