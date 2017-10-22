محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صد زحف للجيش السعودي على مواقع بعسير عسير -سبأ:

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف جيش العدو السعودي ومرتزقته على موقعي سبحطل وجبل ريح بعسير ومقتل وجرح عدداً منهم.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف الجيش السعودي ومرتزقته على جبل ريح وموقع سبحطل ما أدى إلى مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتكبدوا خسائر في العتاد.



وأشار المصدر إلى أن محاولة العدو الزحف بإتجاه سبحطل وجبل ريح منذ الفجر منسوداً بغطاء جوي باءت بالفشل بيقظة الجيش واللجان الشعبية.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات الجنود السعوديين في موقع قائم زبيد، محققة إصابات مباشرة .

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ