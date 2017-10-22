رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنترميلان يضع حدا لانتصارات نابولي بالتعادل السلبي بالدوري الإيطالي لكرة القدم روما- سبأ:

أوقف فريق إنتر ميلان سلسلة انتصارات مضيفه نابولي وتعادل معه سلبيا في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية.



وفي مباراة أخرى تقدم سامبدوريا إلى المركز الخامس بجدول الترتيب بفضل فوزه الكبير على ضيفه كروتوني 5-صفر.



وبعد 8 انتصارات متتالية فقد نابولي نقطتين له في الموسم الحالي بتعادله مع إنترميلان سلبيا.



ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 25 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان الوصيف.



وعلى ملعب ماراتسي انتهى الشوط الاول بتقدم سامبدوريا بثلاثة أهداف حيث افتتح جيانماركو فيراري التسجيل في الدقيقة الثالثة ثم أضاف فابيو كوالياريلا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 11 وتبعه جيانلوكا كابراري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني أضاف البولندي الصاعد كارول لينيتي الهدف الرابع لسامبدوريا في الدقيقة 71 قبل أن يختتم مواطنه داويد كوفناسكي التسجيل في الدقيقة 76.



وحقق سامبدوريا فوزه الثاني على التوالي والخامس له هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة فيما خسر كروتوني للمرة الخامسة مقابل ثلاثة تعادلات وانتصار وحيد.. رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد كروتوني عند 6 نقاط في المركز الـ16.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ