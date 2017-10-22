محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال تحضيرات التحصين ضد شلل الأطفال بعمران عمران -سبأ:

استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عمران التحضيرات الخاصة بالجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي والأمراض المزمنة التي تستهدف تطعيم نحو 247 الف و238 طفل وطفلة ما دون سن الخامسة من العمر ضد مرض شلل الأطفال.



وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الضلعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاهزية 3 آلاف و658 صحيا وصحية ومشرفآ تغذوي للعمل غدا على تطعيم 247 الف و 238 طفل وطفله في كافة مديريات المحافظة.



وأوضح أن هذه الحملة سيتم تنفيذها من منزل إلى منزل لجميع الأطفال دون سن الخامسة .. داعيا جميع المواطنين إلى التفاعل مع الحملة الوطنية والدفع بأبنائهم وبناتهم مادون الخمس سنوات لأخذ جرعة التحصين المقررة لما لذلك من ضرورة في اكسابهم المناعة الكافية ضد هذا المرض الفتاك.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ