ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:07:16م
الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس..وآخرون يقتحمون منطقة ''العين الجديدة'' في مدينة الخليل
أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون في قريتي المغير شرق شمال رام الله، وبورين جنوب نابلس.
انخفاض معدل البطالة في الصين لأقل مستوى خلال عدة سنوات عند 3.95%
أكدت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية اليوم الأحد أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 3.95 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا أقل مستوياته خلال أعوام.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
مسؤول: تباطؤ مبيعات العقار في الصين بالربع الاخير واستقرار الأسعار
إجتماع للجنة الإغاثة في محافظة حجة
السلطات الأسترالية تعتزم تشديد أمن المطارات بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة
افتتاح مشروع وحدة معالجة الحديد في بئر الصعدي بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استكمال تحضيرات التحصين ضد شلل الأطفال بعمران
[22/أكتوبر/2017]
عمران -سبأ:
 استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عمران التحضيرات الخاصة بالجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي والأمراض المزمنة التي تستهدف تطعيم نحو 247 الف و238 طفل وطفلة ما دون سن الخامسة من العمر ضد مرض شلل الأطفال.

وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الضلعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاهزية 3 آلاف و658 صحيا وصحية ومشرفآ تغذوي للعمل غدا على تطعيم 247 الف و 238 طفل وطفله في كافة مديريات المحافظة.

وأوضح أن هذه الحملة سيتم تنفيذها من منزل إلى منزل لجميع الأطفال دون سن الخامسة .. داعيا جميع المواطنين إلى التفاعل مع الحملة الوطنية والدفع بأبنائهم وبناتهم مادون الخمس سنوات لأخذ جرعة التحصين المقررة لما لذلك من ضرورة في اكسابهم المناعة الكافية ضد هذا المرض الفتاك.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع للجنة الإغاثة في محافظة حجة
افتتاح مشروع وحدة معالجة الحديد في بئر الصعدي بأمانة العاصمة
صد زحف للجيش السعودي على مواقع بعسير
اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش الوضع المالي
بدء حملة التوعية والتثقيف الجماهيري لحملة شلل الأطفال بالمحويت
اجتماع برئاسة وزير المياه لتقييم الأعمال المنجزة في مجال مكافحة الكوليرا
مجلس الوزراء يناقش الأوضاع الاقتصادية ومستجداتها
منظمة حقوقية تطالب بإيقاف الأعمال العسكرية لتحالف العدوان على اليمن
اختتام دورة في مجال الإسعافات الأولية بصنعاء
إختتام دورة تدريبية حول لغة الإشارة بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات منطقتي جربان وعمد في سنحان
[22/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 33 غارة وقنابله العنقودية تحصد أرواح المواطنين
[22/أكتوبر/2017]
قبائل الجوف تعلن النكف لمواجهة العدوان السعودي والرد على مجازره
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ونجران وعسير
[21/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by