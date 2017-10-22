رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الأسباني ماركيز في أستراليا ليتقدم أكثر في صدارة بطولة العالم للدراجات النارية ملبورن- سبأ:

أصبح الأسباني مارك ماركيز قريبا للغاية من لقبه الرابع على صعيد بطولة العالم للدراجات النارية بعد فوزه في سباق جائزة أستراليا الكبرى، اليوم الأحد، محققا سادس انتصار له هذا الموسم ومتقدما بفارق 33 نقطة على أقرب مطارديه اندريا دوفيتسيوزو قبل سباقين على النهاية.



وانطلق المتسابق البالغ من العمر 24 عاما نحو مقدمة السباق قبل 6 لفات على النهاية وانتزع الفوز ليرفع رصيده إلى 269 نقطة، بينما أنهى دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي في المركز 13 ليرفع رصيده إلى 236 نقطة مع تبقي 50 نقطة فقط في المتناول خلال سباقي ماليزيا وبلنسية.



وأنهى فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية في المركز الثاني، بينما تفوق مافريك بينياليس زميله في فريق ياماها على المتسابق الفرنسي الشاب يوهان زاركو عند خط النهاية ليحل ثالثا ويكمل عقد المتسابقين الذين صعدوا لمنصة التتويج.



وقبلها أجبرت عاصفة عنيفة محملة بالأمطار القائمين على المنافسات على إنهاء سباق الفئة الثالثة قبل موعده.



وكان خوان مير متقدما عندما تم رفع الأعلام الحمراء عقب 15 لفة.



ويمثل هذا الانتصار التاسع في 16 سباقا هذا الموسم وهو ما يعد كافيا بشكل كبير لكي يضمن للمتسابق الاسباني البالغ من العمر 20 عاما أول ألقابه على صعيد بطولة العالم.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ