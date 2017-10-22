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آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:07:16م
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بدء حملة التوعية والتثقيف الجماهيري لحملة شلل الأطفال بالمحويت
[22/أكتوبر/2017]
المحويت-سبأ:
دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة المحويت الحملة الميدانية للتوعية والتثقيف الجماهيري للحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.

وتستهدف الحملة التي ستستمر حتى الـ26 من الشهر الجاري تطعيم نحو 138 الف طفل مادون الخمس سنوات ضد شلل الأطفال، وإجراء مسوحات ميدانية عن سوء التغذية والأمراض المزمنة في عموم المديريات.

وقال مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة عادل محمد غزوان إن فرق التوعية الميدانية الثابتة والمتحركة لحملة التوعية ستقوم بنشر اللافتات والملصقات التوعوية في المدن والتجمعات والأسواق الشعبية وجميع المرافق الصحية ومراكز التطعيم الثابتة في كافة المديريات.

وأوضح أنه تم بدء التحشيد الشعبي عبر خطباء المساجد في جميع المديريات الجمعة الماضية لتطعيم الأطفال ما دون الخمس سنوات وتسهيل مهام مسوحات الفرز التغذوية لدى الأطفال، والتعريف بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع والأمراض النفسية والتي ستنفذ في اطار الحملة من منزل إلى منزل.

وأكد أهمية هذه الحملة ودور المجالس المحلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والمواطنين في الحملة كونها ستوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الأولويات الصحية في مكافحة هذه الأمراض.

ودعا غزوان الجميع إلى الاستفادة من هذه الحملة والتعاون مع فرق التحصين والمسح وتوفير المعلومات الدقيقة عن الأمراض المزمنة لما لذلك من ضرورات كبيرة في حماية أطفالنا والمجتمع من الأمراض الفتاكة.

سبأ
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