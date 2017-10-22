محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه لتقييم الأعمال المنجزة في مجال مكافحة الكوليرا صنعاء-سبأ:

عقد إجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، كرس لتقييم الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية في مجال مكافحة وباء الكوليرا.



وناقش الإجتماع باستفاضة التقارير المرفوعة من قبل الهيئات التابعة لوزارة المياه والتي سلطت الضوء على الجهود التي بذلت وما تم إنجازه في مجال الكلورة على مستوى محافظات الجمهورية.



واستمع الإجتماع الذي ضم وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي وفريق خبراء منظمة اليونسيف الذي ضم اختصاصية المياه والإصحاح البيئي في اليونسيف أحلام المتوكل ومنسقة كتلة المياه والإصحاح البيئي السيدة مرايا، إلى التقرير المرفوع من قبل وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي.



حيث تضمن التقرير الذي قدمه مدير عام الوحدة طلال القدسي خلاصة لأعمال الحملة الثانية لمكافحة وباء الكوليرا والتي استمرت خلال الفترة من 4 مايو حتى 14 أغسطس من العام الحالي 2017م وكذا خلاصة إجمالية لكلورة وتعقيم خزانات مياه المنازل لمديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والتي استمرت خلال ذات الفترة.



وتناول التقرير ما تم إنجازه على صعيد كلورة وتعقيم وايتات نقل المياه من آبار مديريات أمانة العاصمة خلال الفترة 19 يوليو حتى 18 أكتوبر الجاري.



كما شمل التقرير خلاصة أعمال فرق الإستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا في المحافظات المستهدفة للفترة من 15 أغسطس حتى 20 أكتوبر الجاري.



فيما تضمن التقرير المرفوع من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعه الأنشطة والمهام التي نفذتها الهيئة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا.



حيث أشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت خلال الأشهر الماضية مشروعان تمثل الأول في مراقبة نوعية وجودة المياه لمحطات معالجة المياه (الكوثر) والآبار الخاصة، فيما تمثل المشروع الثاني في حصر وتقييم ناقلات بيع المياه (الوايتات) بأمانة العاصمة.



وقدم رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر، شرحا موجزا عن الجهود التي بذلت لتجاوز الصعوبات التي رافقت سير العمل.



وخلال الإجتماع أشاد وزير المياه المهندس نبيل الوزير بالجهود التي بذلت ميدانيا ..مشيرا الى أن العمل في مجال المياه وعلى وجه التحديد في مجال مكافحة وباء الكوليرا يعتبر عملا وطنيا ويتمثل في مضمونه جوهر العمل الانساني الذي يتطلب تضافر الجهود لتتبع هذا الوباء والقضاء عليه.



وأكد بأن الوزارة بهيئاتها وكوادرها لن تألوا جهدا في استكمال القضاء على وباء الكوليرا بالتعاون مع منظمة اليونسيف التي تعد الشريك الفاعل للوزارة في هذا العمل إضافة إلى الصليب الاحمر وغيرها من المنظمات.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ