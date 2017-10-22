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آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:07:16م
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  عربي ودولي
الصين وفرنسا تشتركان بإطلاق أول قمر صناعي مطور في النصف الثاني من عام 2018م
[22/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:
أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي يتم تطويره بشكل مشترك بين الوكالتين الفضائيتين الصينية والفرنسية، من الصين في النصف الثاني من العام 2018م.

وقالت الإدارة، في بيان رسمي، إنه يجرى حاليا اختبار القمر الصناعي الصيني- الفرنسي لبحوث المحيطات بمركز اختبارات تابع لها في بكين.

وبحسب الإعلام الرسمي الصيني، سيتم استخدام القمر الصناعي، الذي يزن 700 كيلو غرام، بشكل أساسي برصد الموجات وفي البحث بمجالات الجليد العائم والأنهار الجليدية القطبية وديناميات المحيطات.

وسيحمل القمر الصناعي منظار طيف موجى طورته وكالة الفضاء الفرنسية وجهاز لقياس سرعة الرياح طوره العلماء الصينيون، وسيتم إطلاقه باستخدام الصاروخ الحامل الصيني (لونج مارش) المسيرة الطويلة.

سبأ
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