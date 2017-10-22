محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل "سبأ" تستغرب من تناولات بعض وسائل الإعلام لخبر إلقاء القبض على مطلوب أمني صنعاء - سبأ:

استغربت وكالة الأنباء اليمنية سبأ مما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الخبر الذي نشرته الوكالة بخصوص إلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنيا بالعاصمة صنعاء.



وأشارت إلى أنها تتعامل مع أخبار وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وما تحققه من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات وإفراد مساحة واسعة من تغطيتها الإخبارية لها على مستوى العاصمة والمحافظات والمديريات بمهنية.



وأكدت أن الخبر الذي تم نشره بخصوص المطلوب، جاء من مصدر أمني وليس اجتهادا من الوكالة كما أدعى البعض أو محاولة تسجيل مواقف أو استهداف لأي شخص.



وعبرت الوكالة عن أسفها من تحميل الخبر أكثر مما يحتمل وعدم التطرق إلى جوهر الخبر والمتعلق بضبط أحد المطلوبين والذي يعد القاء القبض عليه إنجاز أمني بحد ذاته.



وبالرغم من ذلك فقد تم التواصل مع وزارة الداخلية بهدف نشر تصريح حول الخبر المنشور أو ملابسات القضية لإزالة أي لبس، أو حتى بالنفي والتوضيح حول ما أثير حول الخبر، وليس لدى الوكالة أي تحفظ في نشر ما يأتي من الوزارة.



وبينت سبأ أنها تتعامل مع الأخبار سواء الأمنية أو غيرها من مصادرها الرئيسية وليس تلفيق أو ابتكار تصريحات لمصادر ليس لها وجود كما زعمت تلك الوسائل الإعلامية.



وبهذا الخصوص تؤكد الوكالة أنها لن تنجر في أي مهاترات إعلامية وستبقى تؤدي دورها الإعلامي الوطني الريادي

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ