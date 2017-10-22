محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع فرع مؤسسة المسالخ بعمران عمران- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظة الدكتور فيصل جعمان أوضاع فرع مؤسسة المسالخ وآلية تحصيل الإيرادات والصعوبات التي تواجه سير العمل فيها.



وفي الاجتماع الذي حضره أمين محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير عام مكتب المالية عادل كعيبة، شدد المحافظ جعمان على أهمية تحصيل موارد المؤسسة وتوريدها إلى البنك المركزي، وموافاة الهيئة الإدارية للمحافظة بالهيكل التنظيمي وخطة عمل المؤسسة لمناقشتها في اجتماعها القادم.



وأكد المحافظ جعمان أهمية تحسين إيرادات المؤسسة المحلية، ووضع آلية لعملية الصرف، ووضع المقترحات حول نسب الإيرادات، وأسباب تدنيها والمعالجات الضرورية لها.



من جانبه، استعرض مدير المسالخ حسين رعناء تقريرا عن وضع المؤسسه فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية.



وأشار رعناء في تقريره إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة في الرقابة على أسواق اللحوم، وتقديم الخدمات البيطرية والفنية للأسواق إلى جانب الرقابة على المطاعم وحجم الإيرادات التي يتم تحصيلها.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ