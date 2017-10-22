محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بريمة يناقش سير العمل بمكتب الأشغال العامة ريمة- سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن العمري اليوم، سير العمل بمكتب الأشغال العامة والطرق خلال الفترة الماضية من العام الجاري.



وإستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة صالح العياضي تقرير مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس وليد النهمي حول الإجراءات التي نفذها المكتب بشأن حصر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي وعدم رفع مخلفات البناء وآلية منح تراخيص البناء بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء وتنظيف شوارع مدينة الجبين ومراكز المديريات .



وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات التي تقف عائقا وتؤثر سلبا على أعمال المكتب ومنها ضبط المخالفات الواقعة من قبل المخالفين وخاصة في عاصمة المحافظة الجبين.



وشدد الإجتماع على أهمية وضع الخطط والآليات الكفيلة بتطوير مستوى العمل والتحصيل الإيرادي والإشراف المستمر للحفاظ على المخطط العمراني العام لعاصمة المحافظة وبقية مراكز المديريات بما فيها مدينة الرباط.



كما ناقش الإجتماع آلية تحصيل الإيرادات بما يخدم المحافظة في الجانب التنموي والخدمي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وحصاره الجائر.



وفي الإجتماع أكد العمري أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية ومكتب الأشغال لضبط المخالفين وأصحاب البسطات والمتجولين في الأسواق العامة.



وأشار إلى أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش من خلال النزول الميداني بشكل أسبوعي لفروع المكتب بالمديريات لمتابعة سير العمل وتحصيل الموارد المالية .



ووجه محافظ ريمة قيادة المكتب بتفعيل دور الإدارات وفق الأطر القانونية ووضع خطة عمل بحسب الإمكانيات المتاحة يتم التركيز فيها على مستوى تحصيل الإيرادات.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ