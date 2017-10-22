محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الداخلية يتفقد مستشفى الشرطة ويزور مركز الشكاوى صنعاء- سبأ:

تفقد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيوانى اليوم سير العمل في مستشفى الشرطة النموذجى بأمانة العاصمة ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى.



وزار نائب وزير الداخلية ومعه المفتش العام اللواء إبراهيم المؤيد أقسام المستشفى المختلفة، واستمع من مدير المستشفى الدكتور على بدر إلى إيضاح حول سير العمل بالمستشفى والصعوبات التي تواجهه.



ووجه اللواء الخيواني بشراء جهازي غسيل كلوي وذلك لمواجهة تزايد الحالات التي تتطلب غسيل كلوي بما يخفف من معاناة المرضى.



وأكد حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى من خلال اعتماد ميزانية للمستشفى بما يمكنه من مواجهة الظروف الراهنة خصوصا في ظل استمرار العدوان على البلاد.



إلى ذلك زار نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيوانى مركز الشكاوى التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية.



وأطلع على سير العمل بالمركز وإحصائية بالقضايا .. ووجه بتوفير سيارتين لمركز الشكاوى وذلك للمهمات الميدانية.



وعبر المفتش العام عن الشكر لنائب وزير الداخلية على اهتمامه بالمركز وشكاوى المواطنين وقضاياهم.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ