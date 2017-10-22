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آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:40:19م
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بدء المرحلة الثانية لورشة التخطيط وتنفيذ حملات المناصرة بصنعاء
[22/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم المرحلة الثانية للورشة التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة لبناء السلام وحقوق الإنسان والتي تستمر خمسة أيام.

يشارك في الورشة التي تنظمها مؤسسة خديجة للتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الثقة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 76 من أعضاء المبادرات الشبابية بمحافظة صنعاء.

وأوضحت مديرة المشروع التدريبي الذي تنفذه المؤسسة رنا عبدالكريم أحمد، أن المشروع يتضمن سلسلة من الدورات والورش حول بناء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في عدد من المحافظات تستهدف المبادرات الشبابية لتعزيز قدراتهم وإكسابهم معارف ومهارات تساعدهم على الوصول إلى رؤية موحدة لتعزيز دورهم في صناعة السلام.

وأشارت إلى أن المشروع يعمل على التقليل من الصراع بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيد حملات بناء سلام يقودها الشباب مما يساعد على رفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية السلام والتعايش السلمي، ويساهم المشروع أيضا في بناء المهارات القيادية للشباب وتشجيع مشاركة الشباب في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤية الشباب للسلام والتي سيقومون بتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب الآخرين في مختلف المحافظات وتقديم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام وتعزيز مشاركتهم في إي حوار.

وبينت رنا عبد الكريم أن المشاركين تلقوا خلال المرحلة الأولى من الورشة عدد من المفاهيم الرئيسة للمناصرة وطرق تنفيذها والآليات التي تثبت قدرتهم على عمل خطط للحملات في إطار محافظة صنعاء من قبل المبادرات الشبابية المشاركة وكذا تعريفهم بخطوات التخطيط وتحديد واختيار القضايا وتحديد وتحليل مشاركة الأطراف المعنية وتحديد الأهداف وصياغة رسالة المناصرة.
سبأ
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