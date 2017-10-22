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انطلاق حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة غدا الاثنين
[22/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



تنطلق غدا الاثنين في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.

تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف خلال الفترة من 23 ـ 25 أكتوبر الجاري جميع الأطفال دون سن الخامسة في عموم المحافظات وعددهم خمسة ملايين و375 ألفاً و20 طفلا، بمن فيهم من لم يحصنوا مسبقاً ضد هذا الداء والمواليد حديثاً.

ودعت وزارة الصحة العامة والسكان المواطنين والمجالس المحلية ووسائل الإعلام إلى التفاعل الإيجابي لإنجاح الحملة وأعمال المسح الذي ينفذ لأول مرة من خلال إجراء الفرز التغذوي لحالات سوء التغذية لدى الأطفال ، بالإضافة إلى مسح الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية.

كما ستوفر الحملة قاعدة بيانات من جميع المحافظات للمساهمة في وضع خطط دقيقة لمكافحة هذه الأمراض وتوفير احتياجاتها من الأدوية كالأنسولين وغيره.

سبأ
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