عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة..والجرافات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد وتشرد قاطنيه رام الله-سبأ:





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 مواطنين فلسطينيين من محافظات قلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، في الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن الاحتلال اعتقل فتيين ، من محافظة قلقيلية، فيما اعتقل فتيين أخرين، من بلدة تقوع في بيت لحم.



وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل مواطنين اثنين من نابلس.



الى ذلك، هدمت جرافات بلدية مدينة اللد داخل أراضي عام ـ48، فجر اليوم الأحد، منزلا يعود لعائلة الفقير في المدينة؛ بذريعة البناء دون تراخيص.



وشردت السلطات الإسرائيلية أفراد عائلة الفقير، بعد إقدام الجرافات وتحت حماية معززة لقوات الشرطة والوحدات الخاصة بهدم منزله فجرا، وفرضت على المنطقة حصارا وطوقا محكما حتى الانتهاء من عملية الهدم.



وأشار موقع " عرب ـ48"، الى انه سبق وأن أرغمت البلدية عائلة الفقير على هدم منزلهم بأيديهم، بحجة البناء غير المرخص، بعد أمر هدم صدر قبل 6 أشهر، حيث لم تكتف البلدية بإجبار صاحب المنزل على هدم جدران وسقف المنزل، بل طالبته بهدم الأرضية، وقاعدة المنزل بشكل كامل، وهددت رب المنزل بتغريمه في حال أقدمت جرافات الداخلية على هدم أساسات المنزل.



كما ونفذت البلدية تهديدها بهدم أساسات المنزل بحراسة الشرطة، وتغريم العائلة مبلغ 150 ألف شيقل رسوم جرافات الهدم وأفراد الشرطة الذين وفروا الحماية للجرافات.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ