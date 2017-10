Taiz: Meurtre et blessure de quatre citoyens [22/أكتوبر/2017]

TAIZ, 22 Oct. (SABA)-Un citoyen a été tué et trois d'autres tués dans l'explosion d'une bombe à fragmentation de déchet de l'agression saoudienne au district de Mouza'a.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, qu'un bombe à fragmentation de déchet de l'agression a explosé au cotes de la zone d'Al-Hamili, ce qui a conduit au martyr d'un citoyen et à la blessure de trois, dont deux enfants.



La source a noté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la zone de Yakhtel au district de Moka à Taiz.



