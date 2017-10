Meurtre de cinq mercenaires de l'agression [22/أكتوبر/2017]

AL-JAWF, 22 Oct. (SABA)-Les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires ont tuee cinq mercenaires à deux districts d'Al-Mouton, d'Al-Ghail et d'Al-Jawf.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de trois mercenaires dans le district d'Al-Mouton et deux d'autres dans la vallee de Shawaq au district d'Al-Ghail.



