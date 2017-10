Aviation de l'agression saoudienne lance 17 raids [22/أكتوبر/2017]



SAADA, 22 Oct. (SABA)- Aviation de l'agression a lancé 17 raids contre les diverses zones du gouvernorat de Saada, de Najran et d'Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé quatre raids contre les diverses zones du district de Baqim et trois d'autres contre la vallee d'Al-Joubarah et la zone d'Al-Fara'a au district de Kitaf.



Les deux zones d'Al-Alchiekh et d'Al-Oumar au district de Mounabih à Saada a été ciblé de rouquettes et l'artillerie de l'ennemi saoudien.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé six raids contre le site d'Al-Sharafah à Najran et quatre contre la ville d'Al-Raboua'ah à Asir.



AM



SABA