ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:10:32م
الجيش واللجان يحققون انتصارات في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات عديدة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.
مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس..وآخرون يقتحمون منطقة ''العين الجديدة'' في مدينة الخليل
أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون في قريتي المغير شرق شمال رام الله، وبورين جنوب نابلس.
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية الفرنسي يحذر من "تفكك خطير" بسبب أزمة كاتالونيا
بابيش يحقق فوزا كاسحا في انتخابات التشيك
رئيس إقليم كاتالونيا: إجراءات الحكومة الإسبانية "لا تحترم دولة القانون"
روسيا: مساعدات الغرب المستعجلة للرقة تثير التساؤلات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان يحققون انتصارات في مختلف الجبهات
[22/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات عديدة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة في نجران وقتلوا وأصابوا عدد كبير منهم بعبوات ناسفة.

وأشار المصدر إلى أن جبهة نجران شهدت قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ الخضراء، ومصرع الجندي السوداني المرتزق علي عبدالرحمن في جبهة بنيران الجيش واللجان التي استهدفت تجمعات الجنود السعوديين غرب المخروق وفي قيادة الفواز والمخروق الكبير وموقع الضبعة بقذائف المدفعية.

وقال المصدر إن الجيش واللجان دمروا آلية عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية في الحثيرة بجيزان، فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات الجنود السعوديين في موقع مجازة بعسير.

وفي محافظة تعز استهدفت عملية عسكرية مواقع المرتزقة في جسر الهاملي بمديرية موزع وشمال معسكر خالد سقط على إثرها قتلى في صفوفهم، وتم تدمير عربتين عسكريتين وآلية عسكرية باستهداف مدفعي للجيش واللجان على تجمعات المرتزقة غرب نابضة بمديرية موزع.

وأكد المصدر أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصينات المرتزقة في منطقة الضباب وتجمعات أخرى لهم في الشقب وجرة ومبنى المحافظة بالجحملية وفي العريش بمنطقة الصرمين.

وأوضح المصدر أن عملية عسكرية نفذها أبطال الجيش واللجان على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح سقط فيها قتلى في صفوفهم، مشيراً إلى مصرع القيادي المرتزق النقيب منصور العداري أركان حرب الكتيبة الأولى من اللواء 81 مشاة والمرتزق الملازم محمد العزي محسن السيكة النفيعي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بالإضافة إلى مصرع أربعة مرتزقة في مناطق متفرقة من مديرية صرواح التي شهد وادي ربيعة فيها قصف مدفعي استهدف معدل 14 تابع للمرتزقة.

وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة في منطقة مزوية بمديرية المتون محافظة الجوف وسقط قتلى وجرحى خلال العملية، كما تم قنص 3 مرتزقة في المديرية ذاتها، وقنص 2 من المرتزقة في وادي شواق بالغيل.

وأشار المصدر العسكري إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في استهداف مدفعي للجيش واللجان على تجمعاتهم بمنطقة الرماة في مديرية القبيطة وفي منطقة حمالة بكرش محافظة لحج، فيما لقي المرتزق سالم علوي المنصوري المصعبي مصرعه بعد تعرضه لإصابة في جبهة طوال السادة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وأكد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 33 غارة وقنابله العنقودية تحصد أرواح المواطنين
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بنجران وعسير
قبائل الجوف تعلن النكف لمواجهة العدوان السعودي والرد على مجازره
قنص خمسة مرتزقة بمناطق متفرقة بالجوف
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مصحح)
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ونجران وعسير
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
إستهداف تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان في تعز
نص كلمة الرئيس الصماد في اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية
مصرع ستة بينهم أثنين من قيادات المرتزقة في صرواح بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 33 غارة وقنابله العنقودية تحصد أرواح المواطنين
[22/أكتوبر/2017]
قبائل الجوف تعلن النكف لمواجهة العدوان السعودي والرد على مجازره
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ونجران وعسير
[21/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by