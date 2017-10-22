محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان يحققون انتصارات في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات عديدة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة في نجران وقتلوا وأصابوا عدد كبير منهم بعبوات ناسفة.



وأشار المصدر إلى أن جبهة نجران شهدت قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ الخضراء، ومصرع الجندي السوداني المرتزق علي عبدالرحمن في جبهة بنيران الجيش واللجان التي استهدفت تجمعات الجنود السعوديين غرب المخروق وفي قيادة الفواز والمخروق الكبير وموقع الضبعة بقذائف المدفعية.



وقال المصدر إن الجيش واللجان دمروا آلية عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية في الحثيرة بجيزان، فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات الجنود السعوديين في موقع مجازة بعسير.



وفي محافظة تعز استهدفت عملية عسكرية مواقع المرتزقة في جسر الهاملي بمديرية موزع وشمال معسكر خالد سقط على إثرها قتلى في صفوفهم، وتم تدمير عربتين عسكريتين وآلية عسكرية باستهداف مدفعي للجيش واللجان على تجمعات المرتزقة غرب نابضة بمديرية موزع.



وأكد المصدر أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصينات المرتزقة في منطقة الضباب وتجمعات أخرى لهم في الشقب وجرة ومبنى المحافظة بالجحملية وفي العريش بمنطقة الصرمين.



وأوضح المصدر أن عملية عسكرية نفذها أبطال الجيش واللجان على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح سقط فيها قتلى في صفوفهم، مشيراً إلى مصرع القيادي المرتزق النقيب منصور العداري أركان حرب الكتيبة الأولى من اللواء 81 مشاة والمرتزق الملازم محمد العزي محسن السيكة النفيعي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بالإضافة إلى مصرع أربعة مرتزقة في مناطق متفرقة من مديرية صرواح التي شهد وادي ربيعة فيها قصف مدفعي استهدف معدل 14 تابع للمرتزقة.



وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة في منطقة مزوية بمديرية المتون محافظة الجوف وسقط قتلى وجرحى خلال العملية، كما تم قنص 3 مرتزقة في المديرية ذاتها، وقنص 2 من المرتزقة في وادي شواق بالغيل.



وأشار المصدر العسكري إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في استهداف مدفعي للجيش واللجان على تجمعاتهم بمنطقة الرماة في مديرية القبيطة وفي منطقة حمالة بكرش محافظة لحج، فيما لقي المرتزق سالم علوي المنصوري المصعبي مصرعه بعد تعرضه لإصابة في جبهة طوال السادة بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وأكد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ