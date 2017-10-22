عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابانيون يصوتون في انتخابات تشريعية يرجح فوز حزب رئيس الوزراء فيها طوكيو - سبـأ:

يدلي اليابانيون باصواتهم اليوم الاحد في انتخابات تشريعية مبكرة دعا اليها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يرجح ان يحقق فوزا كبيرا فيها ليشغل المنصب لولاية جديدة.



ويبدو ان رئيس الحكومة اليابانية في طريقه لكسب رهانه والبقاء في السلطة حتى 2021 اي الى ما بعد دورة الالعاب الاولمبية التي ستجرى في طوكيو 2020. وفي حال حدث ذلك، سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة وكان حوالى ثماني سنوات من قبل.



وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها تحت امطار غزيرة في العاصمة والجزء الاكبر من البلاد التي يفترض ان يضربها اعصار ترافقه رياح عاتية وامطار غزيرة طوال النهار.



وعلى الرغم من هذه الاحوال الجوية السيئة، سجلت نسبة المشاركة عند الساعة 11,00 (02,00 بتوقيت غرينيتش) ارتفاعا طفيفا وبلغت 12,24 بالمئة مقابل 11,08 بالمئة في الساعة نفسها في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في ديسمبر 2014.



ولا تشمل هذه النسبة عدد الذي صوتوا مسبقا وهو امر ممكن اجراؤه قبل ايام من الانتخابات. واعلنت الحكومة اليوم الاحد ان نحو 15,64 مليون ناخب من اصل مئة مليون في سن الانتخاب، صوتوا في نهاية الاسبوع مسجلين بذلك رقما قياسيا



ويتوقع المحللون فوز تحالف الحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني بقيادة آبي وحزب كوميتو بحوالى 300 مقعد من اصل 465 في مجلس النواب.



وسيتقدم تحالف آبي بذلك وبفارق كبير على حزب الامل اليميني ايضا الذي اسسته رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي التي تتمتع بشخصية قوية، والحزب الديموقراطي الدستوري (يسار الوسط) اللذين تأسسا مؤخرا. ويتوقع ان يحصل كل منهما على خمسين مقعدا.

سبأ [22/أكتوبر/2017]سبأ