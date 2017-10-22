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آخر تحديث: الأحد، 22 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:22:17ص
طيران العدوان يشن 33 غارة وقنابله العنقودية تحصد أرواح المواطنين
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طيران العدوان يشن 33 غارة وقنابله العنقودية تحصد أرواح المواطنين
[22/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 33 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية ، فيما استشهد وأًصيب أربعة مواطنين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بتعز .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأتين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة شط غراب التابعة للهاملي بمديرية موزع محافظة تعز .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة يختل في مديرية المخا بتعز ، و غارة على جبل نقم بأمانة العاصمة ، و غارتين على منطقة كرش بمحافظة لحج .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف و أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية .

وأشار إلى أن الطيران شن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي في حجة ، و ست غارات على موقع الشرفة في نجران و أربع غارات على مدينة الربوعة بعسير .

سبأ
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