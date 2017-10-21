محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بنجران وعسير نجران - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي في نجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي في موقع الضبعة بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين غرب المخروق وفي قيادة الفواز والمخروق الكبير، فيم تم قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ الخضراء.



كما تصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة بنجران ومصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم.



وذكر المصدر أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقع مجازة في قطاع عسير، فيما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في الحثيرة بجيزان ومصرع طاقمها.

سبـأ [21/أكتوبر/2017]سبـأ