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قبائل الجوف تعلن النكف لمواجهة العدوان السعودي والرد على مجازره
[21/أكتوبر/2017]
الجوف - سبأ:

أعلنت قبائل برط والحميدات ووادي سفيان بمحافظة الجوف اليوم النكف لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته والثأر لضحايا مجزرة العدوان الأخيرة بمنطقة رحوب.

واستنكرت قبائل الجوف في وقفة مسلحة اليوم بمديرية برط، مجزرة العدوان السعودي بحق أسرة المواطن أحمد ناصر الصلاحي بمنطقة رحوب والتي راح ضحيتها ستة شهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودعا المشاركون في الوقفة الحاشدة قبائل اليمن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال لردع العدوان ومرتزقته والثأر لضحايا مجازر تحالف العدوان السعودي في مختلف المناطق.

وتوعدت قبائل الجوف العدو السعودي ومرتزقته برد سريع على مجازره الوحشية بحق الأبرياء والنساء والأطفال.

سبـأ
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