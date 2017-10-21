إستهداف تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان في تعز

تعز - سبأ :

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظةتعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان غرب نابضة بمديرية موزع، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر أنه تم تدمير عربتين عسكريتين وآلية عسكرية خلال عملية الإستهداف.

وأشار المصدر إلى القوة المدفعية إستهدفت تحصينات لمرتزقة العدوان في الضباب.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في الشقب وجرة ومبنى المحافظة بالجحملية، وكذا العريش بمنطقة الصرمين.

[21/أكتوبر/2017]سبـأ