[21/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
لقي ستة من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم بينهم أثنين من قيادات المرتزقة اليوم بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع القيادي في المرتزقة منصور العداري المكلف من قوى العدوان أركان حرب الكتيبة الأولى في اللواء 81، والقيادي المدعو محمد العزي محسن السيكة.
وأشار المصدر إلى أن أربعة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بعمليات قنص متفرقة بصرواح.. لافتا إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت معدل 14.5 للمرتزقة شرق وادي الربيعة بمديرية صرواح.
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