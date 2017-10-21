[21/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء اليوم دورات تدريبية للمتطوعات ومشرفي الفرق استعداداً لحملة التحصين ومسح أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة الاثنين المقبل.
هدفت الدورات الممولة من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف تدريب الف و33 متطوعة و280 مشرفي الفرق في كافة المديريات على كيفية مسح أمراض سوء التغذية خلال الحملة.
وأشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أهمية الدورات في تعريف المتطوعات ومشرفي الفرق بكيفية مسح أمراض سوء التغذية مع حملة التحصين.. مشيدا بجهود منظمتي اليونسيف والصحة العالمية في دعم هذه الدورات.
سبـأ