نص كلمة الرئيس الصماد في اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية ألقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم كلمة هامة في اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية، تطرق فيها إلى أولويات المرحلة ودور الأجهزة الرقابية والقضائية في العمل من أجل تحسين المالية العامة والظروف المعيشية للشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان همجي وح