محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس رابطة مرضى السرطان حميد علي اليادعي وأمين عام الرابطة المساعد حميد يحيى القطيبي .



جرى في اللقاء مناقشة الجوانب المرتبطة بمرضى السرطان وتحديدا ما يتعلق بتكاليف علاجه التي تتجاوز نصف مليون ريال لأسابيع محدودة فقط، فيما يتطلب علاج هذا الداء العضال فترات طويلة، في الوقت الذي يتفاقم به هذا المرض وتواجه فيه مراكز مكافحته تحديات كآلية وفنية وعلاجية كبيرة تتمثل في تعطل الأجهزة وإنعدام الأدوية بسبب العدوان والحصار .



وأوضح رئيس الرابطة طبيعة عمل الرابطة التي تعد مؤسسة غير ربحية وتعمل على جمع الأموال من أهل الخير للمساهمة في توفير العلاج للمرضى الذين يعجزون عن توفير الأدوية الضرورية لهم والتخفيف من معاناتهم الشديدة .. مشيرا إلى أن قيادة الرابطة وأعضائها معظمهم إما من المصابين بالمرض أو ممن شفاهم الله منه.



وأكد اليادعي أن المأساة الإنسانية الكبيرة لمرضى السرطان وتكاليف علاجه الباهظة تتطلب بالضرورة تعاضد جهود الدولة بمختلف قواها القادرة على إسناد مرضى السرطان لما فيه تحقيق الغايات الإنسانية والوطنية تجاه هذا الداء .. لافتا إلى الحاجة لإنشاء صندوق خاص بمرضى السرطان كوعاء مؤسسي جامع للجهدين الرسمي والشعبي في إسناد مشافي ومراكز مكافحة السرطان لأداء واجباتها الطبية والعلاجية تجاه المرضى .



وفي اللقاء أكد رئيس الوزراء على إسناد الحكومة لكل جهد حقيقي وخَّير يستهدف تخفيف معاناة المواطنين بشكل عام ومرضى الأمراض الشائعة بوجه خاص .



وأشار إلى ما يواجهه المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية السفر إلى الخارج بغرض العلاج، من مشقة أثناء السفر الداخلي هذا إن لم يموتوا وهم في الطريق إلى مطار عدن أو سيؤن .



واعتبر الدكتور بن حبتور إنشاء هذا الصندوق واحدة من الوسائل الحيوية لمكافحة المرض وتوفير العناية اللازمة للمرضى .. مؤكداً أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لإنشاء الصندوق في أسرع وقت ممكن .



حضر اللقاء الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي.

سبـأ [21/أكتوبر/2017]سبـأ