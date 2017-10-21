ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مكتمل)
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار " أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
[21/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء اللجنة المكلفة بتقييم الأداء الحكومي وإعداد تقرير الإنجاز الحكومي للنصف الأول من السنة الحالية 2017م.

واطلع رئيس الوزراء، أثناء اللقاء على نتائج عمل اللجنة على مستوى كافة القطاعات الحكومية.

واستمع من رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب رئيس اللجنة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، إلى شرح عن مجمل الجهود والمهام التي أنجزتها اللجنة في إطار المهام الموكلة إليها وأبرزها إعداد مصفوفة تقييم الأداء الحكومي النصف السنوي المقرر تقديمه إلى البرلمان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج بتقديم التقارير الدورية عن مستوى أداء حكومة الإنقاذ الوطني وذلك تجسيدا للأدوار التكاملية بين المؤسستين الدستوريين إزاء مواجهة تحديات المرحلة بمختلف جوانبها.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود والأعمال التي أنجزتها اللجنة وآلية ومنهجية عملها التقييمي للأداء الحكومي خلال الفترة يناير – يونيو 2017م .

ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الفنية ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة وفقا للإجراءات الدستورية .

 وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن حجم التحديات التي يفاقمها إستمرار العدوان السعودي وحصاره الشامل على الشعب اليمني بشكل يومي سيما على الجوانب الإنسانية والإقتصادية، تتطلب بالضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وصولا إلى نيل نصر الله الموعود لعباده المظلومين .
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بإستهداف تجمعا لهم بلحج
إستهدف تجمعات المرتزقة وطيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
لقاء بصنعاء يناقش أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات
وزير الصحة يدعو إلى إنجاح حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة
مناقشة سبل تنفيذ مشاريع مياه للشرب بمديرية أرحب
مناقشة أنشطة مكتب الأوقاف بمحافظة إب
مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by