رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م [21/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء اللجنة المكلفة بتقييم الأداء الحكومي وإعداد تقرير الإنجاز الحكومي للنصف الأول من السنة الحالية 2017م.



واطلع رئيس الوزراء، أثناء اللقاء على نتائج عمل اللجنة على مستوى كافة القطاعات الحكومية.



واستمع من رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب رئيس اللجنة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، إلى شرح عن مجمل الجهود والمهام التي أنجزتها اللجنة في إطار المهام الموكلة إليها وأبرزها إعداد مصفوفة تقييم الأداء الحكومي النصف السنوي المقرر تقديمه إلى البرلمان في ضوء البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج بتقديم التقارير الدورية عن مستوى أداء حكومة الإنقاذ الوطني وذلك تجسيدا للأدوار التكاملية بين المؤسستين الدستوريين إزاء مواجهة تحديات المرحلة بمختلف جوانبها.



وأشاد رئيس الوزراء بالجهود والأعمال التي أنجزتها اللجنة وآلية ومنهجية عملها التقييمي للأداء الحكومي خلال الفترة يناير – يونيو 2017م .



ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الفنية ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة وفقا للإجراءات الدستورية .



وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن حجم التحديات التي يفاقمها إستمرار العدوان السعودي وحصاره الشامل على الشعب اليمني بشكل يومي سيما على الجوانب الإنسانية والإقتصادية، تتطلب بالضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وصولا إلى نيل نصر الله الموعود لعباده المظلومين .

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