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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
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مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
[21/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



صدر اليوم عن مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر العدد (16535) من صحيفة الجمهورية في حلة جديدة، بعد توقف عن صدور النسخة الورقية لمدة عامين ونصف.

وتضمن العدد مقابلة خاصة مع الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى تطرق فيها إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والدولية، ومشاريع العدوان لتقسيم المناطق الجنوبية ونهب ثروات اليمن.. لافتا إلى أن الأيام القادمة ستغير موازين المعركة وستفشل مؤامرات العدوان.

كما تطرق الرئيس الصماد في المقابلة إلى الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر والتوجهات لتفعيل المؤسسة العسكرية، وكذا الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء نقل البنك المركزي وطبع مئات المليارات، وكشف رئيس المجلس السياسي الأعلى عن التواصل مع الوطنيين في الخارج.

ويأتي إعادة إصدار صحيفة الجمهورية الورقية بعد أن كان وزير الأعلام أحمد حامد قد دشن إطلاق موقع الجمهورية نت وإعادة افتتاح مقر المؤسسة بعد استكمال تأهيل المبنى وتجهيزه.

وفي المقال الافتتاحي للصحيفة في عدد اليوم هنأ وزير الإعلام العاملين بالصحيفة والقراء بإعادة صدور صحيفة الجمهورية.. وقال" كما أن للجمهورية دلالاتها في الذاكرة اليمنية فإن لصحيفة الجمهورية التي انطلقت انطلاقه كبيرة في 20 أكتوبر عام 1962م تاريخ مترابط مع هذا الإرث الوطني النضالي".

وأشار إلى أن إعادة إصدار الجمهورية يتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة بدلالات ذات طابع استثنائي في ظل هذه الظروف التي يتعرض فيها الوطن لعدوان غاشم.

سبأ
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