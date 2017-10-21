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آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
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الشرطة الألمانية : لا دافع سياسي أو ديني وراء الهجوم بسكين في مدينة ميونيخ
[21/أكتوبر/2017] برلين – سبأ :



إستبعدت الشرطة الألمانية وجود دافع سياسي أو ديني وراء الهجوم الذي وقع بسكين في مدينة ميونيخ اليوم السبت واسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح .. مشيرة الى ان الرجل الذي احتجز للاشتباه في إصابته ثمانية أشخاص في الهجوم يعاني من اضطرابات نفسية.

وقال قائد شرطة ميونيخ هوبيرتوس أندراي في مؤتمر صحفي إن المصابين الثمانية جروحهم طفيفة وإن المشتبه به معروف للشرطة بسبب ارتكابه جرائم من قبل من بينها السرقة.

واضاف ان "لا دلائل لدينا على دافع إرهابي أو سياسي أو ديني... أعتقد أن الأمر متعلق باضطراب نفسي لدى المهاجم".

وقالت الشرطة قبل ذلك إنها تعتقد أن الرجل الذي هاجم أشخاصاً في عدة مواقع مختلفة تصرف بمفرده .. مشيرة الى ان من بين المصابين صبي في الـ 12 من عمره وامرأة.

واعلنت الشرطة في وقت سابق عن إصابة خمسة أشخاص جراء عملية الطعن التي نفذها رجل مسلح بسكين في مدينة ميونيخ جنوب البلاد.

وعاد الهدوء إلي شوارع عاصمة ولاية بافاريا بعد القبض على المشتبه به بعد صباح شابه التوتر بسبب الهجوم.

وكانت الشرطة طلبت من السكان عدم الخروج من منازلهم لحين العثور على المهاجم الذي فر مستقلاً دراجة.

سبأ
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