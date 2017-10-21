لقاء بصنعاء يناقش أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات [21/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي اليوم مع مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رئيس مؤسسة سويا للتنمية عادل دبوان، الجوانب المتعلقة بتحسين أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات.



واستعراض اللقاء المشاريع التي ستنفذها المنظمة العام المقبل ومنها إقامة ورشتين لمدراء السجون المختصين ودورة لمدراء عموم المصلحة إلى جانب تنفيذ ثمانية مشاريع للسجون منها ترميم اثنين من سجون النساء وتجهيز مبنى لنزلاء الأحداث بمركزي ذمار وتنفيذ خمسة مشاريع مهنية فضلا عن إقامة أربع دورات تدريبية للعاملين في الإصلاحيات والمصلحة.



وأشاد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا في تطوير وتحسين أوضاع السجون .. مؤكدا الحرص على تعزيز جوانب التنسيق بين المصلحة والمنظمة في النهوض بواقع نزلاء الإصلاحيات.



فيما استعرض مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المشاريع التي نفذتها المنظمة العام الجاري وأهمها تجهيز غرفة عمليات صغرى بجميع مستلزماتها الطبية في إصلاحية صنعاء ومشروع ترميم وتجهيز عيادة طبية وكذا ترميم سجن النساء في إصلاحية حجة فضلا عن ترميم سجن النساء بصنعاء وإب والحديدة وسجن الأحداث في المحويت والعيادة الصحية.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع صب معامل بلك في إصلاحية صنعاء والحديدة وذمار وعمران وتجهيز رياض للأطفال المصاحبين لأمهاتهم بمركزي صنعاء والحديدة وإب .. لافتا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للنزلاء بمركزي الأمانة كمرحلة أولى.



وأكد دبوان أنه سيتم تجهيز معامل التأهيل في ثلاثة سجون وكذا تجهيز عيادة صحية وإنشاء قاعدة بيانات للنزلاء في أي إصلاحية تختارها المصلحة في حالة نجاح المشروع الذي إستكمل إنشائه في إصلاحية الأمانة والذي سيتم تدشينه قريبا من قبل المصلحة.

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