محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يدعو إلى إنجاح حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة





دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ المجالس المحلية ووسائل الأعلام إلى التفاعل الإيجابي لإنجاح الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.



وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية إشراك المجتمع وتحفيزه للمشاركة في إنجاح الحملة التي ستنطلق الاثنين القادم بأمانة العاصمة والمحافظات وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة البالغ عددهم خمسة ملايين و375 ألفاً و20 طفلا ، بمن فيهم من لم يحصنوا مسبقاً ضد هذا الداء والمواليد حديثاً.



وأشار إلى أهمية الحملة التي تنفذها الوزارة لأول مرة لشمولها عملية التحصين وإجراء مسوحات من منزل إلى منزل عن سوء التغذية لدى الأطفال وكذا الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية، كونها ستوفر قاعدة معلومات وبيانات تسهل عملية وضع الخطط لمكافحة هذه الأمراض وتوفير الأدوية الخاصة بها.



وحث الوزير بن حفيظ الآباء والأمهات على تطعيم أطفالهم والتعاون مع فرق التحصين والمسح لإنجاح الحملة وحماية الأطفال من هذا المرض الفتاك الذي يسبب إعاقة لهم، وكذا توفير المعلومات الدقيقة عن الأمراض المزمنة.



سبأ [21/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ