ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مكتمل)
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار " أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة يدعو إلى إنجاح حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة
[21/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:


دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ المجالس المحلية ووسائل الأعلام إلى التفاعل الإيجابي لإنجاح الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والفرز التغذوي ومسح الأمراض المزمنة.

وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية إشراك المجتمع وتحفيزه للمشاركة في إنجاح الحملة التي ستنطلق الاثنين القادم بأمانة العاصمة والمحافظات وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة البالغ عددهم خمسة ملايين و375 ألفاً و20 طفلا ، بمن فيهم من لم يحصنوا مسبقاً ضد هذا الداء والمواليد حديثاً.

وأشار إلى أهمية الحملة التي تنفذها الوزارة لأول مرة لشمولها عملية التحصين وإجراء مسوحات من منزل إلى منزل عن سوء التغذية لدى الأطفال وكذا الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية، كونها ستوفر قاعدة معلومات وبيانات تسهل عملية وضع الخطط لمكافحة هذه الأمراض وتوفير الأدوية الخاصة بها.

وحث الوزير بن حفيظ الآباء والأمهات على تطعيم أطفالهم والتعاون مع فرق التحصين والمسح لإنجاح الحملة وحماية الأطفال من هذا المرض الفتاك الذي يسبب إعاقة لهم، وكذا توفير المعلومات الدقيقة عن الأمراض المزمنة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بإستهداف تجمعا لهم بلحج
إستهدف تجمعات المرتزقة وطيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
لقاء بصنعاء يناقش أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات
مناقشة سبل تنفيذ مشاريع مياه للشرب بمديرية أرحب
مناقشة أنشطة مكتب الأوقاف بمحافظة إب
مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by