محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل تنفيذ مشاريع مياه للشرب بمديرية أرحب







ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشاريع مياه للشرب بمنطقتي هران وشوابة بمديرية أرحب.



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة عبدالخالق شرهان ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عصام قطينة، المعالجات الخاصة بتنفيذ مشروع مياه شرب للمواطنين في المنطقتين.



وأكد الإجتماع أهمية التنسيق مع أبناء المنطقة لإيجاد بئر صالح لمياه الشرب يتم إستثماره في ضمن مشروع مياه للشرب يستفيد منه جميع المواطنين بالمنطقتين على أن توفر هيئة مياه الريف بالمحافظة بالتنسيق مع المنظمات مضخة مياه وطاقة شمسية.



كما استعرض الإجتماع نتائج حملة كلورة المياه بمديريات المحافظة وما تم تنفيذه من مشاريع شبكات المياه بمديريات بني مطر وهمدان وبني حشيش وصعفان وسنحان.



وأشاد المحافظ قطينة بجهود مهندسي إدارة مشاريع مياه الريف وإصرارهم على إستمرار تقديم الخدمات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. مشيدا بدور المنظمات العاملة في المحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.



وأكد الإستعداد تسهيل الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة والمنظمات بما يكفل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

سبأ [21/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ