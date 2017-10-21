ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 21 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:01م
الرئيس الصماد يترأس اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية (مكتمل)
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء اللقاء الموسع للمنظومة الرقابية تحت شعار " أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين ممثلي وزارة المالية ومختصي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل حماية المال العام والوقاي
مقتل 53 جندياً مصرياً في إشتباكات مع مسلحين جنوب غرب القاهرة
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن مقتل 53 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات وقعت مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة .
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها زادت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.
برايتون يصعق وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي
سحق برايتون آند هوف ألبيون وست هام يونايتد بثلاثية دون رد على ملعب لندن في أول انتصار خارج الأرض في دوري الأضواء الانجليزي لكرة القدم منذ 34 عاما امس الجمعة.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة أنشطة مكتب الأوقاف بمحافظة إب
[21/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد حميد المطري أنشطة ومهام مكتب الوزارة بالمحافظة.

 وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ومدير مكتب الأوقاف عبد اللطيف المعلمي ومدراء الإدارات إلى دور المكتب في حماية ممتلكات الأوقاف وتحصيل الإيرادات وتجديد العقود وإصدارها وغيرها  المهام.

وأقر الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات العملية لمتابعة تحصيل وتنمية الإيرادات الوقفية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات المعنية منذ عدة سنوات.

 وفي الاجتماع أشاد المحافظ صلاح  بجهود مكتب الأوقاف و دوره الإرشادي والتوعوي ومتابعة قضايا الأوقاف، وحث العاملين على مواصلة الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن زيارته لمحافظة إب تأتي في سياق الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها  للاطلاع على عمل مكاتبها في المحافظات وتقييم نشاطها ومستوى أداء مهامها وخططها بهدف تحسين الأداء ومعالجة القصور وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي رئيس رابطة مرضى السرطان
رئيس الوزراء يلتقي لجنة إعداد تقرير الأداء الحكومي للفترة يناير– يونيو 2017م
مؤسسة الجمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة الجمهورية
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بإستهداف تجمعا لهم بلحج
إستهدف تجمعات المرتزقة وطيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
لقاء بصنعاء يناقش أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات
وزير الصحة يدعو إلى إنجاح حملة التحصين ومسح الأمراض المزمنة
مناقشة سبل تنفيذ مشاريع مياه للشرب بمديرية أرحب
مناقشة آلية الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية بمدينة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بإنفجار قنبلة عنقودية في موزع بتعز
[21/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة خلال الساعات الماضية
[21/أكتوبر/2017]
ثمان غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
شهيد وجريح في ثلاث غارات لطيران العدوان بحجة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد طفلين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بتعز
[20/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by