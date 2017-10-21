مناقشة أنشطة مكتب الأوقاف بمحافظة إب [21/أكتوبر/2017] إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد حميد المطري أنشطة ومهام مكتب الوزارة بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي ومدير مكتب الأوقاف عبد اللطيف المعلمي ومدراء الإدارات إلى دور المكتب في حماية ممتلكات الأوقاف وتحصيل الإيرادات وتجديد العقود وإصدارها وغيرها المهام.



وأقر الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات العملية لمتابعة تحصيل وتنمية الإيرادات الوقفية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات المعنية منذ عدة سنوات.



وفي الاجتماع أشاد المحافظ صلاح بجهود مكتب الأوقاف و دوره الإرشادي والتوعوي ومتابعة قضايا الأوقاف، وحث العاملين على مواصلة الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة.



من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن زيارته لمحافظة إب تأتي في سياق الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها للاطلاع على عمل مكاتبها في المحافظات وتقييم نشاطها ومستوى أداء مهامها وخططها بهدف تحسين الأداء ومعالجة القصور وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

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